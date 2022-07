GF Vip 2022 «potrebbe iniziare a ottobre»: perché? Motivo e nuova data (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre Alfonso Signorini è impegnato a godersi l'estate e a lanciare indizi sui social per anticipare i nomi dei prossimi concorrenti, emergono nuove indiscrezioni su quando inizia GF Vip 2022. Una nuova edizione del reality show più spiato d'Italia è alle porte; non vi è certezza sulla data. Secondo voci di corridoio si starebbe pensando di far iniziare GF Vip 7 ad ottobre, precisamente lunedì 3. Inoltre, al vaglio dei Vertici di Cologno Monzese sembrerebbe esserci anche la data di lunedì 26 settembre. perché si ipotizza uno slittamento ulteriore per il reality, il cui giorno di inizio era stato fissato per il 19 e poi per il 12 settembre? GF Vip a rischio: slitta la partenza? C'entrano le elezioni Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche dopo la crisi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre Alfonso Signorini è impegnato a godersi l'estate e a lanciare indizi sui social per anticipare i nomi dei prossimi concorrenti, emergono nuove indiscrezioni su quando inizia GF Vip. Unaedizione del reality show più spiato d'Italia è alle porte; non vi è certezza sulla. Secondo voci di corridoio si starebbe pensando di farGF Vip 7 ad, precisamente lunedì 3. Inoltre, al vaglio dei Vertici di Cologno Monzese sembrerebbe esserci anche ladi lunedì 26 settembre.si ipotizza uno slittamento ulteriore per il reality, il cui giorno di inizio era stato fissato per il 19 e poi per il 12 settembre? GF Vip a rischio: slitta la partenza? C'entrano le elezioni Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche dopo la crisi ...

fattoquotidiano : Paolo Borsellino stava indagando riservatamente su una pista investigativa embrionale ma delicata. La pista era rel… - positanonews : #Copertina #Turismo #cantante #Musica #vip Capo Plaza a Sorrento: relax in penisola per il rapper originario di Pas… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb July 27, 2022 at 08:31PM - anto_galli4 : RT @Stefano87867985: ???????? SINO AD ORA NON HO VISTO SMENTITE RIGUARDO LA VERIDICITÀ DI QUESTA NOTIZIA, COSÌ COME NON SI SONO VISTE DENUNCE… - Fabrizi58277161 : RT @Stefano87867985: ???????? SINO AD ORA NON HO VISTO SMENTITE RIGUARDO LA VERIDICITÀ DI QUESTA NOTIZIA, COSÌ COME NON SI SONO VISTE DENUNCE… -