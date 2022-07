Gesesa-Molinara | aggiornamento sulla chiusura notturna del Serbatoio Lordicara

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa di una ulteriore riduzione delle portate delle fonti endogene e da un eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad anticipare le chiusure programmate, a partire da oggi 27 Luglio 2022, del. La turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione dalle 13.00 alle 06.00 del mattino successivo al fine di garantire una regolare distribuzione mattutina. Le zone interessate saranno C.da Mortina, C.da Gesina, C.da Caputo, C.da Decina, C.da Fonte Roccione, C.da Chiuppo. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

