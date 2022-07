Germania, il governo taglia gli incentivi alle elettriche e alle ibride plug-in (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era nell’aria da qualche mese ormai e, alla fine, le anticipazioni dei media tedeschi si sono rivelate vere: il governo tedesco taglierà gli incentivi alle elettriche già a partire dal 2023 e abolirà quelli dedicati alle ibride plug-in, cioè ricaricabili alla spina. La decisione è stata confermata dal ministero dell’Economia Robert Habeck: “La mobilità elettrica è ormai passata al mercato di massa: l’obiettivo del milione di veicoli (elettrici e ibridi, ndr) in circolazione sulle strade è stato raggiunto nel 2021 e quest’anno saremo vicini ai 2 milioni. Quindi le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari e non avranno più bisogno di sussidi governativi nel prossimo futuro. Per la prossima fase degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Era nell’aria da qualche mese ormai e, alla fine, le anticipazioni dei media tedeschi si sono rivelate vere: iltedesco taglierà gligià a partire dal 2023 e abolirà quelli dedicati-in, cioè ricaricabili alla spina. La decisione è stata confermata dal ministero dell’Economia Robert Habeck: “La mobilità elettrica è ormai passata al mercato di massa: l’obiettivo del milione di veicoli (elettrici e ibridi, ndr) in circolazione sulle strade è stato raggiunto nel 2021 e quest’anno saremo vicini ai 2 milioni. Quindi le autostanno diventando sempre più popolari e non avranno più bisogno di sussidi governativi nel prossimo futuro. Per la prossima fase degli ...

