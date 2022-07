Georgette Polizzi e la sclerosi multipla: “Pare che la bastarda si sia svegliata” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Georgette Polizzi continua la sua battaglia contro la sclerosi multipla. L’ex protagonista di “Temptation” è tornata in ospedale per sottoporsi Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 27 luglio 2022)continua la sua battaglia contro la. L’ex protagonista di “Temptation” è tornata in ospedale per sottoporsi Perizona Magazine.

MediasetTgcom24 : Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi… - infoitsalute : 'La bastarda si è svegliata': la lotta di Georgette Polizzi contro la sclerosi multipla - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi #sclerosimultipl… - IlnazionalistaD : RT @MediasetTgcom24: Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi #sclerosimultipl… - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi #sclerosimultipl… -