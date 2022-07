Georgette Polizzi, drammatica confessione: “La malattia si è risvegliata” | Di cosa soffre? (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato un messaggio sui social in cui annuncia il riacutizzarsi del male che la tempesta da anni. Leggiamo insieme l’articolo. I telespettatori hanno imparato a conoscerla come protagonista di Temptation Island, il reality show prodotto da Maria De Filippi, a cui ha partecipato con il compagno Davide Tresse. La vicenda della malattia di Georgette risale invece al 2018, quando a seguito di alcuni esami le viene diagnosticata la sclerosi multipla. Una patologia che la giovane combatte con tutte le sue forze, fino a poter credere di aver sconfitto la “bestia” e potersi dedicare felicemente alla bambina che ha dato alla luce quest’anno. E invece non è stato così, almeno per il momento. La rabbia e la determinazione della Polizzi sono tutte in un messaggio che la donna ha affidato ai ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’ex concorrente di Temptation Island ha pubblicato un messaggio sui social in cui annuncia il riacutizzarsi del male che la tempesta da anni. Leggiamo insieme l’articolo. I telespettatori hanno imparato a conoscerla come protagonista di Temptation Island, il reality show prodotto da Maria De Filippi, a cui ha partecipato con il compagno Davide Tresse. La vicenda delladirisale invece al 2018, quando a seguito di alcuni esami le viene diagnosticata la sclerosi multipla. Una patologia che la giovane combatte con tutte le sue forze, fino a poter credere di aver sconfitto la “bestia” e potersi dedicare felicemente alla bambina che ha dato alla luce quest’anno. E invece non è stato così, almeno per il momento. La rabbia e la determinazione dellasono tutte in un messaggio che la donna ha affidato ai ...

MediasetTgcom24 : Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi… - infoitsalute : Georgette Polizzi, nuovo ricovero in ospedale: 'Vincerò per la mia bimba' - infoitsalute : Georgette Polizzi e la sclerosi multipla: “Pare che la bastarda si sia svegliata” - infoitsalute : 'La bastarda si è svegliata': la lotta di Georgette Polizzi contro la sclerosi multipla - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sclerosi multipla, Georgette Polizzi: 'La malattia si è risvegliata, ma non mollo' #georgettepolizzi #sclerosimultipl… -