Genova, uccide la moglie e chiama i carabinieri: 'Venite, l'ho ammazzata' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un uomo di circa 60 anni ha ucciso sua moglie nel tardo pomeriggio di oggi. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Trasta, nell'entroterra di Genova . L'uomo ha poi chiamato i carabinieri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un uomo di circa 60 anni ha ucciso suanel tardo pomeriggio di oggi. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione a Trasta, nell'entroterra di. L'uomo ha poito i...

Noviolenzadonne : Altro #femminicidio a #Genova. 4 #Femminicidi in 2 giorni, di cui uno iniziato dal padre e portato a termine dal fi… - ilsecoloxix : Un uomo di 60 anni ha ucciso la moglie e ha chiamato i carabinieri. È successo in via della Riviera, nella zona di… - MediasetTgcom24 : Genova, marito uccide la moglie e poi chiama i carabinieri #trasta #genova - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Genova, uccide la moglie e poi chiama i carabinieri - fanpage : Ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Bolzaneto, a Genova. Sul posto sono intervenuti i… -