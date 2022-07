Genitori Presentano Ricorso Per Figlio che ha Preso 100 Senza Lode Alla Maturità: Convocati gli Insegnanti (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Genitori di uno studente di un liceo della Puglia hanno presentato Ricorso per far riconoscere la Lode al voto 100 Preso Alla Maturità. A causa del Ricorso sono stati ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 27 luglio 2022) Idi uno studente di un liceo della Puglia hanno presentatoper far riconoscere laal voto 100. A causa delsono stati ...

