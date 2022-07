Gazzetta – Ziyech vuole il Milan: la situazione | Mercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 08:28:00 In tema di news di calcioMercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta: Un sinistro magico che farebbe innamorare San Siro. Hakim Ziyech é quel giocatore in grado, con la sua qualità, di esaltare un collettivo forte come quello del Milan. Il genio pronto a rompere lo schema contro le formazioni che hanno il primo obiettivo di non prenderle. Paolo Maldini e Ricky Massara sono innamorati di questo ragazzo dal carattere spigoloso ma con una capacità tecnica decisamente superiore alla media. Ziyech vuole IL Milan – Venerdì scorso il Milan ha avuto un confronto con Ziyech per ribadirgli la volontà di fare un nuovo tentativo concreto con il Chelsea. Hakim vuole il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 08:28:00 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la: Un sinistro magico che farebbe innamorare San Siro. Hakimé quel giocatore in grado, con la sua qualità, di esaltare un collettivo forte come quello del. Il genio pronto a rompere lo schema contro le formazioni che hanno il primo obiettivo di non prenderle. Paolo Maldini e Ricky Massara sono innamorati di questo ragazzo dal carattere spigoloso ma con una capacità tecnica decisamente superiore alla media.IL– Venerdì scorso ilha avuto un confronto conper ribadirgli la volontà di fare un nuovo tentativo concreto con il Chelsea. Hakimil ...

