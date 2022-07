Gazzetta – De Ketelaere al Milan | incontro col Bruges a Lugano | le ultime

(Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 14:26:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Maldini e Massara ahanno provato a chiudere la trattativa con la dirigenza belga: ma non tutto sarebbe stato risolto La trattativa tra ile ilper il trasferimento in rossonero di Charles Deè arrivata alla stretta finale, ma non è ancora conclusa, in un senso o nell’altro. Giornata importante, comunque, nel lungo corteggiamento al 21enne talento nerazzurro: oggi c’è stato un– già terminato – tra la dirigenzaista e quella belga. Obiettivo: provare colmare la distanza tra le parti (30 milioni più 2 di bonus l’offerta, almeno 35 la richiesta). Ma manca il lieto fine: non è ancora stato ...

Charles De e Hakim Ziyech sono diversi in tante cose: età, caratteristiche tecniche, posizione in ... MILAN SU DE- È ancora in stallo la trattativa tra Milan e Bruges per Charles De, giovane talento belga. I club si sono incontrati oggi a Lugano, ma l'esito del meeting ...... Fatto sta che la distanza tra Milan e De Ketelaere è sempre di tre milioni, un Everest per questa strana estate rossonera. Nel menù sempre Charles De Ketelaere, stella polare della campagna rafforzame ... Sullo sfondo della telenovela De Ketelaere, oramai destinata a terminare nei prossimi giorni, c'è la trattativa per portare Hakim Ziyech al Milan.