Gas, Gazprom taglia i flussi di consegne al 20% della capacità. Il prezzo all’hub europeo vola oltre i 220 euro al megawattora (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il prezzo del gas sull’hub europeo di Amsterdam aggiorna i massimi nel giorno in cui la Russia, come da annunci di lunedì, riduce i flussi attraverso il Nord Stream al 20% della capacità complessiva. I timori di scarsi approvvigionamenti provocano timori in vista dell’inverno, nonostante l’accordo sottoscritto ieri dai 27 sulla riduzione dei consumi. Le quotazioni sono volate a 225 euro al megawattora, con un incremento dell’12% rispetto al giorno precedente. Per farsi un’idea di come la ripresa post Covid e poi la guerra in Ucraina abbiano sconvolto il mercato, basti dire che nel luglio 2021 un megawattora scambiava a 23 dollari. Gascade, il gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto Nord Stream 1, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildel gas sull’hubdi Amsterdam aggiorna i massimi nel giorno in cui la Russia, come da annunci di lunedì, riduce iattraverso il Nord Stream al 20%complessiva. I timori di scarsi approvvigionamenti provocano timori in vista dell’inverno, nonostante l’accordo sottoscritto ieri dai 27 sulla riduzione dei consumi. Le quotazioni sonote a 225al, con un incremento dell’12% rispetto al giorno precedente. Per farsi un’idea di come la ripresa post Covid e poi la guerra in Ucraina abbiano sconvolto il mercato, basti dire che nel luglio 2021 unscambiava a 23 dollari. Gascade, il gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del gasdotto Nord Stream 1, ...

