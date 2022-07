Gas, Cingolani: “Stoccaggi al 71,7%, la totale indipendenza da Mosca nel 2024” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ministro della Transizione Ecologica fa il punto sulla situazione energetica nazionale: «Al momento siamo in pre allerta. Servono altri due rigassificatori» Leggi su lastampa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il ministro della Transizione Ecologica fa il punto sulla situazione energetica nazionale: «Al momento siamo in pre allerta. Servono altri due rigassificatori»

