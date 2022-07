Gas, Cingolani “Indipendenza totale da Russia entro metà del 2024” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sommando il risparmio energetico e le nuoveforniture, nella seconda metà del 2024 saremo totalmenteindipendenti dalla fornitura di gas russa”. Lo ha detto ilministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, inconferenza stampa per fare il punto sulla situazione energeticanazionale. “Nel breve termine – ha aggiunto – l'obiettivo èsuperare l'inverno 2022-2023 attraverso il piano didiversificazione, il riempimento degli stoccaggi e il piano dirisparmio energetico. Nell'ipotesi di forniture interrotte dalla Russia – ha continuato il ministro – a inizio inverno ci basterebbe lo stoccaggio fino a febbraio. A marzo servirebbero alcune manovre, poi ad aprile avremmo superato l'inverno. Questo calcolo non tiene conto dei quattro miliardi in arrivo dall'Algeria nel 2022?. E ancora sul tema dell'energia, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sommando il risparmio energetico e le nuoveforniture, nella secondadelsaremo totalmenteindipendenti dalla fornitura di gas russa”. Lo ha detto ilministro della Transizione Ecologica Roberto, inconferenza stampa per fare il punto sulla situazione energeticanazionale. “Nel breve termine – ha aggiunto – l'obiettivo èsuperare l'inverno 2022-2023 attraverso il piano didiversificazione, il riempimento degli stoccaggi e il piano dirisparmio energetico. Nell'ipotesi di forniture interrotte dalla– ha continuato il ministro – a inizio inverno ci basterebbe lo stoccaggio fino a febbraio. A marzo servirebbero alcune manovre, poi ad aprile avremmo superato l'inverno. Questo calcolo non tiene conto dei quattro miliardi in arrivo dall'Algeria nel 2022?. E ancora sul tema dell'energia, ...

