Furia Lazio, c'entra Dybala: "Pretendiamo delle scuse" (Di mercoledì 27 luglio 2022) La presentazione in grande stile di Paulo Dybala, nuovo attaccante della Roma di José Mourinho, ha fatto parlare di sé anche nelle ore a seguire. Durante la diretta televisiva su Sky Sport, i tifosi giallorossi presenti avrebbero fatto partire alcuni cori contro la Lazio. Un gesto che non sarebbe passato inosservato, ed in virtù della reazione negli studi televisivi Sky, la società biancoceleste ha deciso di intervenire con una nota ufficiale sul proprio sito Lazio Nota ufficiale Presentazione Dybala Di seguito si riporta quanto scritto dal club di Claudio Lotito: "Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a ...

