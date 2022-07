Fumata bianca nel centrodestra: accordo sulle elezioni. Gode Meloni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il vertice del centrodestra partorisce un'intesa sulla regola per la premiership. Secondo i primi rumors emersi il partito che prende più voti indicherà il candidato premier a palazzo Chigi. I leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia riuniti alla Camera hanno quindi trovato un accordo sulla modalità per indicare il candidato a presidente del Consiglio. Inoltre ogni partito del centrodestra correrà con il proprio capo politico e andrà alle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre con il proprio simbolo, una riedizione di fatto di quanto avvenuto nel 2018. Dell'incontro tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e i centristi, raccontano di un clima positivo e costruttivo. Si continua a discutere pure dell'assegnazione dei collegi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il vertice delpartorisce un'intesa sulla regola per la premiership. Secondo i primi rumors emersi il partito che prende più voti indicherà il candidato premier a palazzo Chigi. I leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia riuniti alla Camera hanno quindi trovato unsulla modalità per indicare il candidato a presidente del Consiglio. Inoltre ogni partito delcorrerà con il proprio capo politico e andrà alleche si terranno il prossimo 25 settembre con il proprio simbolo, una riedizione di fatto di quanto avvenuto nel 2018. Dell'incontro tra Giorgia, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e i centristi, raccontano di un clima positivo e costruttivo. Si continua a discutere pure dell'assegnazione dei collegi.

