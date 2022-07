sportli26181512 : Fulham, UFFICIALE Mbabu dal Wolfsburg: c'è un'opzione nel contratto: Il Fulham ha annunciato l'acquisto di Kevin Mb… - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Kevin Mbabu é un nuovo calciatore del Fulham. ??? ??Operazione da 5.5 milioni di euro + bonus. ??Co… - AConan_Doyle : Oggi è ufficiale Mbabu al Fulham - gazzettaGranata : Torino, addio Solomon: ufficiale il suo trasferimento al Fulham #TorinoFC #FVCG #SFT - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Fulham, ufficiale l'ingaggio di #Solomon: l'israeliano si è svincolato dallo #ShakhtarDonetsk ed ha firmato per un anno… -

Commenta per primo Ilha annunciato l'acquisto di Kevin Mbabu. Dal Wolfsburg. Il terzino classe '95 arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione per un'altra stagione.Kevin Mbabu un nuovo giocatore del, che lo ha acquistato dal Wolfsburg, dove era arrivato nel 2019, per una cifra rimasta segreta. Il 27enne difensore, cresciuto nel Servette e poi in forza anche a Newcastle, Glasgow Rangers e ... Dopo tre stagioni passate con la maglia del Wolfsburg, con cui è riuscito a collezionare 66 presenze, il terzino svizzero classe '95 cambia casacca ed approda al Fulham. Il calciatore, che nella ...