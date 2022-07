Francesca Michielin infiamma Battiti Live, sul palco con lei anche Fedez (Di mercoledì 27 luglio 2022) Francesca Michielin ha scelto all’ultimo di partecipare alla quarta puntata di Battiti Live come ospite di punta, dopo tante richieste da parte della redazione. E alla fine ha saputo proprio stupirci con la sua voce, e, insieme a Fedez, ha realizzato uno show veramente fantastico, degno del suo nome. Siamo sempre più incuriositi da questo duo, che si consolida ogni giorno sempre di più. Non pensava nessuno, nemmeno lei, di arrivare così lontano… E invece ce l’ha fatta. Una ragazza di umili origini, che con la sua passione per la musica ha deciso di mettersi in gioco e riuscire ad arrivare dove nessuno è mai riuscito. Partendo dal talent X Factor, Michielin nel tempo si è imposta come una delle voci più belle e particolari della nostra musica. Non possiamo parlare di sola fortuna, per ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha scelto all’ultimo di partecipare alla quarta puntata dicome ospite di punta, dopo tante richieste da parte della redazione. E alla fine ha saputo proprio stupirci con la sua voce, e, insieme a, ha realizzato uno show veramente fantastico, degno del suo nome. Siamo sempre più incuriositi da questo duo, che si consolida ogni giorno sempre di più. Non pensava nessuno, nemmeno lei, di arrivare così lontano… E invece ce l’ha fatta. Una ragazza di umili origini, che con la sua passione per la musica ha deciso di mettersi in gioco e riuscire ad arrivare dove nessuno è mai riuscito. Partendo dal talent X Factor,nel tempo si è imposta come una delle voci più belle e particolari della nostra musica. Non possiamo parlare di sola fortuna, per ...

