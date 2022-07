FOTO – Mertens è a Napoli! Dove è stato beccato (ESCLUSIVA) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere. Il calciatore belga è infatti ancora svincolato dopo che non è stato trovato l’accordo con il Napoli per un nuovo contratto. Tra le parti c’è stato il saluto ufficiale – sia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis in persona, che del club azzurro sui social -, con il belga che è alla caccia di un nuovo club che possa accoglierlo. In giornata, però, si è parlato di un possibile colpo di scena: secondo il presidente dell’Anversa, infatti, è possibile che le parti stiano trattando per un nuovo contratto, alimentando così le speranze dei tifosi partenopei. Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)Intanto, il calciatore, così come testimoniato dalla FOTO ESCLUSIVA della nostra redazione, è a Napoli. Il belga è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il futuro di Driesè ancora tutto da scrivere. Il calciatore belga è infatti ancora svincolato dopo che non ètrovato l’accordo con il Napoli per un nuovo contratto. Tra le parti c’èil saluto ufficiale – sia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis in persona, che del club azzurro sui social -, con il belga che è alla caccia di un nuovo club che possa accoglierlo. In giornata, però, si è parlato di un possibile colpo di scena: secondo il presidente dell’Anversa, infatti, è possibile che le parti stiano trattando per un nuovo contratto, alimentando così le speranze dei tifosi partenopei. Napolirinnovo (Getty Images)Intanto, il calciatore, così come testimoniato dalladella nostra redazione, è a Napoli. Il belga è ...

