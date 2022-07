Foto Meloni su Repubblica, Boldrini: “Non ho colto aspetto sessista” (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho visto i giornali la mattina, e come faccio normalmente ho guardato quante firme di donne ci sono in prima pagina, se ci sono titoli che non sono rispettosi o ambigui, e anche le Foto. Ho visto anche la prima pagina di Repubblica ma non ho colto questo aspetto ‘sessista’ nella Foto che raffigurava Giorgia Meloni in prima pagina”. A dirlo all’Adnkronos è Laura Boldrini, commentando le polemiche sulla Foto della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ieri in prima pagina su Repubblica. “Ho saputo di questa lettura da un deputato di Fratelli d’Italia, che ieri si è avvicinato al mio banco a chiedermi se avevo visto la Foto -racconta all’Adnkronos la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho visto i giornali la mattina, e come faccio normalmente ho guardato quante firme di donne ci sono in prima pagina, se ci sono titoli che non sono rispettosi o ambigui, e anche le. Ho visto anche la prima pagina dima non hoquesto’ nellache raffigurava Giorgiain prima pagina”. A dirlo all’Adnkronos è Laura, commentando le polemiche sulladella leader di Fratelli d’Italia Giorgiaieri in prima pagina su. “Ho saputo di questa lettura da un deputato di Fratelli d’Italia, che ieri si è avvicinato al mio banco a chiedermi se avevo visto la-racconta all’Adnkronos la ...

