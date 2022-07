Forza Italia | deputata Sessa lascia partito

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – “Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il Gruppo di: da oggi sarò nel Gruppo Misto”. Così in una nota laRossellaannuncia le dimissioni dal Gruppo della Camera di. “E’ una decisione meditata, che ritengo necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi. Sarò sempre riconoscente a Silvio Berlusconi per le opportunità che mi ha dato, ma resto convinta che la crisi determinata dalle scelte del, e soprattutto dei suoi alleati, vada contro gli interessi del mondo moderato, delle imprese, dei cittadini del Mezzogiorno dove rischiano di interrompersi investimenti mai visti negli ultimi vent’anni, che avevano restituito una speranza a ...

... che 'mi ha dato l'opportunità di entrare in politica' e la 'stima per tanti colleghi che condividono il disagio di questo momento', ma lascerà il gruppo parlamentare diper andare al ...Nell'alleanza della Meloni, invece, la crescita di FdI fa da contraltare alla flessione di Lega e. Il partito di Matteo Salvini cede 1,6 punti in una settimana attestandosi al 12%. In ...“La scelta di lasciare Forza Italia è stata, come ho già detto, difficile, ma anche molto ragionata”. Così la deputata Giusy Versace in una intervista al Corriere della Sera. Seguirà Mariastella Gelmi ...Un'altra deputata lascia Forza Italia. È Rossella Sessa che segue così l'esempio di Mara Carfagna. E così aumentano le defezioni nel partito fondato da Silvio ...