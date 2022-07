Fornitura di energia e gas – Il Codici | gli utenti della ‘Bluenergy’ devono essere risarciti

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un’azione di classe per tutelare i consumatori. È l’iniziativa promossa dall’associazionesulla scia dell’intervento con cui l’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato nel maggio scorso ha sanzionato Bluenergy. Una multa da 2 milioni di euro ai dannimultiservizi udinese per la mancanza di un’informativa completa sulle condizioni economiche didie gas, in particolare di costi di commercializzazione, la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con avviso in bolletta e non con comunicazione separata, e la mancata specifica di limiti di applicabilità di bonus o sconti. “Quello dell’Autorità – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– è stato un intervento prezioso, perché inserito in un quadro più ...

