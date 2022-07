Formisano: “Kim fortissimo, tre club inglesi hanno chiesto informazioni sulle maglie EA7” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandro Formisano responsabile del marketing del calcio Napoli, ha parlato della campagna abbonamenti e della nuova maglia EA7? Il direttore del marketing della Ssc Napoli, Alessandro Formisano, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del club azzurro. Ecco le sue parole: Formisano SU KIM E LE maglie EA7 “C’è grande soddisfazione per il colpo Kim. La presenza di tutti ci consente di fare in pochi giorni cose straordinarie. Le maglie sono state realizzate in collaborazione con EA7, siamo unica squadra al mondo ad avere una firma internazionali. Ci sono tre club inglesi per capire come funziona questo accordo. hanno chiesto informazioni perché vorrebbero andare in questa direzione. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessandroresponsabile del marketing del calcio Napoli, ha parlato della campagna abbonamenti e della nuova maglia EA7? Il direttore del marketing della Ssc Napoli, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale delazzurro. Ecco le sue parole:SU KIM E LEEA7 “C’è grande soddisfazione per il colpo Kim. La presenza di tutti ci consente di fare in pochi giorni cose straordinarie. Lesono state realizzate in collaborazione con EA7, siamo unica squadra al mondo ad avere una firma internazionali. Ci sono treper capire come funziona questo accordo.perché vorrebbero andare in questa direzione. ...

