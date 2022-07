Formazione | nuova partnership tra Gjordan e Diana Consulting

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel giorno dell’inaugurazione dellasede della Gauss Jordan, in via a Frattamaggiore, Mattia Della Rossa annuncia anche lacon. Una collaborazione che nasce per formare e sostenere i giovani per entrare nel mondo del lavoro. La, società leader in Campania per lain ambito Sap, annuncia l’apertura dellasede a Frattamaggiore in via Francesco Antonio Giordano, 86. La società si occupa anche di consulenza come dichiarato dal Ceo Mattia Della Rossa: “Il trasferimento in una sede più grande è stato necessario in quanto lada fine 2021 ha aperto ufficialmente anche il settore della consulenza assumendo molti ex discenti formati grazie ai nostri corsi Sap negli anni precedenti. Questi giovani ...