Fiorentina, si lavora alla risoluzione di Kokorin: la richiesta dell'agente (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aleksandr Kokorin potrebbe presto salutare la Fiorentina, al lavoro per la risoluzione dell'attaccante russo: ecco la richiesta Come riferito dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è al lavoro per la rescissione contrattuale di Aleksandr Kokorin. Il russo continua ad essere ritenuto un corpo estraneo alla squadra, ma il suo agente non molla: per l'addio anticipato chiede infatti il pagamento di 3,6 milioni di euro che spetterebbero all'attaccante fino al 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

