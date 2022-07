Fiorentina | Italiano | «Dobbiamo riattivare Jovic Vi svelo l’obiettivo»

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Vincenzo, tecnico della, ha parlato dell’attuale situazione della formazione viola: le sue dichiarazioni Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Dazn. RITIRO – «A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è stato uno spettacolo. Abbiamo fatto un grandissimo ritiro, quest’anno abbiamo deciso abbiamo deciso di dare addirittura delle giornate intere di relax perché avevamo a disposizione grandi svaghi. I carichi di lavoro sono tanti, anche se qualcuno si è preparato in estate, ma allenarsi da soli non è mai come in gruppo. Il primo problema da evitare sono i rischi muscolari». OBIETTIVI – «Tutti partono per migliorarsi e noi cercheremo di farlo in tutto».– «cercare di riattivarlo, ...

SaraMeini : 2/2 l’incontro è servito per mostrare la reale volontà della #Fiorentina e di #Italiano a #Ramadani. I viola tengon… - quadri_tosi : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole prendere il gioiellino Tommaso #Berti del #Cesena, unico classe 2004 a giocare titolare con continuità… - leonzan75 : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole prendere il gioiellino Tommaso #Berti del #Cesena, unico classe 2004 a giocare titolare con continuità… - violanews : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole prendere il gioiellino Tommaso #Berti del #Cesena, unico classe 2004 a giocare titolare con continuità… - FootballReprt : RT @NicoSchira: La #Fiorentina vuole prendere il gioiellino Tommaso #Berti del #Cesena, unico classe 2004 a giocare titolare con continuità… -

Il tecnico viola parla a Dazn. In programma amichevoli in Austria e in Spagna per preparare lo spareggio di Conference League e il ...Per Maldini, terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia del calcio, è quella ...acquisti di Viktor Kovalenko dall'Atalanta e del portiere Bartolomej Dragowski dalla, ...La Fiorentina è appena arrivata a Mils, nei pressi di Innsbruck, dove resterà in ritiro fino al 31 quando poi si sposterà a Salisburgo per la partita con il Galatasaray ...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn. RITIRO – «A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è stato uno spettacolo. Abbiamo fatto un ...