Fiorentina: i convocati di Vincenzo Italiano per Austria e Spagna (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati per la seconda parte del ritiro, quella in Austria al via nella giornata odierna. Successivamente sarà la volta della tourneè in Spagna. Non figurano tra i nomi quelli di Dragowski, Kokorin e Pulgar. Di seguito la lista completa: PORTIERI CEROFOLINI Michele GOLLINI Pierluigi TERRACCIANO Pietro ROSATI Antonio DIFENSORI CORDEIRO DODO DOS SANTOS Domilson VENUTI Lorenzo BIRAGHI Cristiano TERZIC Aleksa FAVASULI Costantino MILENKOVIC Nikola MARTINEZ QUARTA Lucas IGOR DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio NASTASIC Matija RASMUSSEN Jacob Vandsøe CENTROCAMPISTI AMRABAT Sofyan MANDRAGORA Rolando BIANCO Alessandro BENASSI Marco BONAVENTURA Giacomo ZURKOWSKI Szymon Piotr DUNCAN Joseph Alfred MALEH Youssef ATTACCANTI ESTERNI GONZALEZ Nicolas Ivan IKONE Nanitamo Jonathan SAPONARA

