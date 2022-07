Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, dal 26 al 30 settembre a Palermo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana Tennis, promuovono la Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado categoria allieve/i, per l’anno scolastico 2021/2022, in programma a Palermo Circolo Tennis Palermo - Kalta Tennis club dal 26 – 30 settembre 2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana, promuovono ladeidi, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado categoria allieve/i, per l’anno scolastico 2021/2022, in programma aCircolo- Kaltaclub dal 26 – 302022 L'articolo .

fanpage : La nazionale italiana di pallanuoto vince 9-8 la semifinale contro la Spagna e va in finale contro gli USA! - Coninews : SETTEBELLOOOO! ????????? In World League la nazionale di pallanuoto supera la Spagna 9-8 e vola in finale a Strasburg… - Federvolley : #VolleyballNationsLeague Anche la ????Nazionale #Under17 maschile di Monica Cresca all'Unipol Arena di #Bologna per s… - orizzontescuola : Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi di Tennis, dal 26 al 30 settembre a Palermo - ForniAngelo1 : RT @Coninews: SETTEBELLOOOO! ????????? In World League la nazionale di pallanuoto supera la Spagna 9-8 e vola in finale a Strasburgo! #Itali… -