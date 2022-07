FIFA 23 | Tiri Potenti – Svelata una nuova caratteristica del gameplay

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Isono un nuovo tipo di tiro basato sull’abilità dei calciatori che aggiunge potenza e precisione extra a un tiro che avrà bisogno di più tempo per essere eseguito ma che avrà un livello più elevato di precisione. Con l’aggiunta del tiro potente EA ha introdotto un nuovo livello di abilità al tiro, progettato in modo tale che i giocatori che riusciranno a smarcarsi ed avere abbastanza spazio e tempo per eseguirlo avranno anche maggiori possibilità di segnare. Ecco come eseguire un Tiro Potente: Premi L1+R1+O sui controller PlayStation LB+RB+B sui controller Xbox Per avere successo con un Tiro Potente, i giocatori devono considerare quanto segue: Di solito è necessario molto spazio attorno al portatore di palla, poiché ogni Tiro Potente richiede una notevole carica. La mira generalmente deve essere più precisa, dal momento che ...