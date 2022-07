FIFA 23 Cross play: scopri come funzionerà! (Di mercoledì 27 luglio 2022) FIFA 23 permetterà, per la prima volta (se si esclude la fase di test limitata presente negli ultimi mesi di FIFA 22) ad utenti di console e piattaforme diverse di giocare fra di loro! In particolare il Cross play consentirà, purtroppo al momento solo nelle modalità 1vs1 (quindi niente co-op o Pro Club): Di giocare L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 27 luglio 2022)23 permetterà, per la prima volta (se si esclude la fase di test limitata presente negli ultimi mesi di22) ad utenti di console e piattaforme diverse di giocare fra di loro! In particolare ilconsentirà, purtroppo al momento solo nelle modalità 1vs1 (quindi niente co-op o Pro Club): Di giocare L'articolo proviene da FUT Universe.

Arturo__04 : RT @EA_FIFA_Italia: Benvenuti nel Gioco più Bello del Mondo ?? Benvenuti in #FIFA23. In arrivo il 30 settembre con Tecnologia HyperMotion2,… - mttmln92 : @EA_FIFA_Italia Ma il Cross-play per ProClub ? Siete vergognosi ! - andreamusso97 : RT @Bresingar_: Secondo voi è solo una coincidenza che la Juve sia finalmente tornata su Fifa nell’anno in cui uscirà il primo FIFA next ge… - Damiano54244011 : RT @EA_FIFA_Italia: Benvenuti nel Gioco più Bello del Mondo ?? Benvenuti in #FIFA23. In arrivo il 30 settembre con Tecnologia HyperMotion2,… - Thaisromanoff : RT @EA_FIFA_Italia: Benvenuti nel Gioco più Bello del Mondo ?? Benvenuti in #FIFA23. In arrivo il 30 settembre con Tecnologia HyperMotion2,… -