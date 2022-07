FIFA 23: Cambiato il sistema dei calci di rigore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Insieme ai calci di punizione e ai calci d’angolo, gli sviluppatori hanno aggiornato anche i calci di rigore in FIFA 23. I calci di rigori saranno più gratificanti di prima, con la freddezza del giocatore che diventa una statistica fondamentale. Ora, quando ti avvicini al punto, vedrai un anello di composure che si restringe basato sull’attributo della freddezza del tuo giocatore. Dovrai battere il calcio di rigore quando l’anello è più piccolo, proprio mentre tocca il perimetro della palla, in questo modo potrai effettuare un tiro con grande precisione e potenza. Usa la levetta sinistra per mirare e non preoccuparti di oltrepassare la rete perché non vedi il reticolo. La tua mira all’interno della rete viene impostata a circa 3 piedi dai pali ed ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 27 luglio 2022) Insieme aidi punizione e aid’angolo, gli sviluppatori hanno aggiornato anche idiin23. Idi rigori saranno più gratificanti di prima, con la freddezza del giocatore che diventa una statistica fondamentale. Ora, quando ti avvicini al punto, vedrai un anello di composure che si restringe basato sull’attributo della freddezza del tuo giocatore. Dovrai battere ilo diquando l’anello è più piccolo, proprio mentre tocca il perimetro della palla, in questo modo potrai effettuare un tiro con grande precisione e potenza. Usa la levetta sinistra per mirare e non preoccuparti di oltrepassare la rete perché non vedi il reticolo. La tua mira all’interno della rete viene impostata a circa 3 piedi dai pali ed ...

