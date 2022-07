Fermato il figlio 15enne della donna trovata morta in casa con ferite di arma da taglio a Catania

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildi 15 anni di Valentina, la 32enne uccisa a colpi dida, è statocon l’accusa di aver ucciso la madre: la Procura per i minorenni ha emesso il provvedimento eseguito poi dalla squadra mobile, che indaga su quello che si profila essere un caso di matricidio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il rapporto tra i due era teso da tempo e il delitto sarebbe arrivato al termine di una lite. A lanciare l’allarme una vicina di, che avrebbe sentito rumori sospetti provenire dall’appartamento accanto. I poliziotti sono intervenuti prontamente e hanno trovato lariversa a terra con diversedidaal collo e sulla schiena. La squadra mobile, coordinata ...

Donna uccisa a Catania, fermato il figlio minorenne. Valentina Giunta, 32 anni, sarebbe stata uccisa dal figlio 15enne. I rapporti tra i due erano tesi da tempo. L'aggressione potrebbe essere avvenuta al termine di un litigio. Una foto che spezza il cuore. Un padre in ginocchio a terra che tiene la mano del figlio di 13 anni, assassinato.

Nei commenti ai siti che riportavano le scarne informazioni sull'omicidio diversi annunciavano che "è statoil15enne", e molti a chiedersi "come può unassassinare la madre" e ...L'omicidio di Valentina Giunta, una donna di 32 anni trovata morta due notti nella sua casa nello storico quartiere San Cristoforo di Catania, è stato risolto. La poliziaper omicidio uno dei figli della donna, un ragazzo di 15 anni. Fin dall'inizio i sospetti erano caduti su un minorenne; in seguito la polizia ha ...Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra madre e figlio erano tesi da tempo e il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite ...Era legato al padre, detenuto nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione specializzata in furti d'auto, e temeva che la madre lo volesse allontanare da lui e dal nonno paterno, anche lui rimasto ...