Fedez si mostra alla guida della la sua nuova Ferrari (VIDEO)

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 27 luglio 2022) LadiGiornata di grandi novità ieri in casa Ferragnez e non solo per averto in anteprima ai follower lacasa dove andranno a vivere. Tutto rigorosamente testimoniato sui social, come da prassi. Oltre a raggiungere il cantieree Chiara Ferragni per vedere la procedura dei lavori, la coppia L'articolo proviene da Novella 2000.