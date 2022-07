Federica Pellegrini, nuovo ruolo istituzionale prima delle nozze (Di mercoledì 27 luglio 2022) Farà part della commissione atleti della Fina nuovo ruolo per Federica Pellegrini. L’azzurra entra infatti, come spiega Gazzetta dello Sport, nella commissione atleti della FINA, ovvero la Federazione mondiale di Nuoto. Dopo aver detto addio al nuoto, la Pellegrini ha iniziato a ricoprire ruoli importanti, impegnandosi per la tutela dei diritti degli ex colleghi. A seguito della sua quinta olimpiade è stata eletta nel Cio come rappresentante atleti fino ai Giochi olimpici del 2028 a Los Angeles. Grazie a questo ruolo è diventato anche membro di Giunta Coni e del Consiglio Nazionale. La Pellegrini, già quest’inverno, con i Giochi Olimpici invernali ha iniziato a ricoprire funzioni importanti impegnandosi soprattutto per i diritti delle donne. Un altro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Farà part della commissione atleti della Finaper. L’azzurra entra infatti, come spiega Gazzetta dello Sport, nella commissione atleti della FINA, ovvero la Federazione mondiale di Nuoto. Dopo aver detto addio al nuoto, laha iniziato a ricoprire ruoli importanti, impegnandosi per la tutela dei diritti degli ex colleghi. A seguito della sua quinta olimpiade è stata eletta nel Cio come rappresentante atleti fino ai Giochi olimpici del 2028 a Los Angeles. Grazie a questoè diventato anche membro di Giunta Coni e del Consiglio Nazionale. La, già quest’inverno, con i Giochi Olimpici invernali ha iniziato a ricoprire funzioni importanti impegnandosi soprattutto per i dirittidonne. Un altro ...

diorsunset_ : • Federica Pellegrini Stronza al punto giusto, una di quelle che non si fa problemi a parlare, darebbe grandi sod… - theshieldofspo1 : Federica #Pellegrini farà parte della Commissione atleti della #FINA #nuoto // #TSOS - zazoomblog : Nuoto Federica Pellegrini sarà presente nella Commissione atleti della FINA - #Nuoto #Federica #Pellegrini… - OA_Sport : #NUOTO Un nuovo incarico per Federica Pellegrini - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #fina #pellegrini Per la Pellegrini si apriranno le porte della Fina: Un altro c… -