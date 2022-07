Nazione_Arezzo : Federfarma, rinnovato l’accordo per la distribuzione farmaci dalle farmacie sul territorio -

...confermato il protocollo di sicurezza sulle misure anti Covid varato ad aprile 2020 eun ... Sulla questione delle mascherine si è espressa ancheche, in una circolare inviata alle ......confermato alla presidenza diCatanzaro per il triennio 2022 - 2025. Questo l'esito della riunione di insediamento di ieri del consiglio direttivo dell'associazione provinciale,... Federfarma, rinnovato l’accordo per la distribuzione farmaci dalle farmacie sul territorio Giotti: il cittadino non più costretto a recarsi nei centri ospedalieri per acquisire i medicinali necessari che troverà nella propria Farmacia di fiducia ...Lo scorso 7 luglio a Roma è stata sottoscritta tra le rappresentanze sindacali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL ed ASSOFARM l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ...