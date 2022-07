“Fatemelo fare, per mia figlia”. Diana, la richiesta choc della madre Alessia Pifferi dal carcere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Alessia Pifferi è rinchiusa in isolamento nel carcere di San Vittore a Milano. La mamma della piccola Diana morta di stenti a 16 mesi La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato la figlia per andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata la figlia era morta. Nella giornata di martedì 26 luglio sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta sul corpicino della piccola Diana. Secondo quanto è emerso dall’autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo di Diana che possano far pensare ad una causa precisa. Insomma, per il momento è confermata la prima ipotesi, ovvero che la piccola di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)è rinchiusa in isolamento neldi San Vittore a Milano. La mammapiccolamorta di stenti a 16 mesi La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravantepremeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato laper andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata laera morta. Nella giornata di martedì 26 luglio sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta sul corpicinopiccola. Secondo quanto è emerso dall’autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo diche possano far pensare ad una causa precisa. Insomma, per il momento è confermata la prima ipotesi, ovvero che la piccola di ...

NienteDD : RT @RobGallaurese: Esiste un termine tecnico per definire l'avvenuta consapevolezza del fatto che molte persone inizino a essere felici sol… - cladelfi : @Pie5974 @fattoquotidiano Quando lo capite fatemelo sapere … dicono che ci sono delle cure da fare ma altre fonti d… - iim_not_me_ : ho un improvviso istinto di schiacciargli il visino estremamente carino. FATEMELO FARE SENZA DENUNCIARMI GRAZIE - SINGULARIT4Y : ok per la prossima oretta credo sarò a fare diritto se gli skz (non credo) i svt o le itzy postano qualcosa fatemelo sapere perfavore ?????? - TeddybearTaeV : Fatemelo proteggere da ogni cosa, gli devo fare da scudo umano, è una focaccina ripiena di dolcezza?????? -

Il virus del politicamente corretto avvelena anche te. Boicottalo Poffarbacco: non sapevo che la birra si potesse fare anche con la plastica. Starò più attento alle ... se non mi iscrivo a Legambiente , non posso mangiare le vostre mele Così, fatemelo sapere. Una ... Governo, ora Letta avvisa M5S: 'Così salta il campo largo' ...su parole che non erano nell'agenda di governo - ha continuato Letta nel suo discorso - Fatemelo ... responsabili e forti, sanno che scelte politiche fare. Non possiamo metterci alla finestra e metterci ... il Resto del Carlino Poffarbacco: non sapevo che la birra si potesseanche con la plastica. Starò più attento alle ... se non mi iscrivo a Legambiente , non posso mangiare le vostre mele Così,sapere. Una ......su parole che non erano nell'agenda di governo - ha continuato Letta nel suo discorso -... responsabili e forti, sanno che scelte politiche. Non possiamo metterci alla finestra e metterci ... Rapina in banca a Reggio Emilia: "Non fatemi fare cose che non voglio". E fugge coi soldi