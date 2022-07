F1 | Piero Ferrari | “Faremo valere le nostre ragioni sul regolamento del 2023 | c’è chi non sa perdere con dignità!”

walterdicori : Piero Ferrari: “Per anni la Ferrari aveva un deficit di motore nei confronti di Mercedes. Noi non abbiamo chiesto f… - theshieldofspo1 : Pesante frecciata alla #Mercedes da parte del vicepresidente della rossa. #TSOS // #Formula1 // #Ferrari // #Motori - RossaSF1 : RT @FormulaPassion: #F1, Piero #Ferrari sulla #Mercedes: 'Noi abbiamo perso con dignità, senza chiedere favori' - nicofrigo2000 : RT @FormulaPassion: #F1, Piero #Ferrari sulla #Mercedes: 'Noi abbiamo perso con dignità, senza chiedere favori' - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: #F1, Piero #Ferrari sulla #Mercedes: 'Noi abbiamo perso con dignità, senza chiedere favori' -

F1,: "La Mercedes perda con dignità"., vice presidente della scuderia di Maranello, dalle colonne de il Giorno si è espresso in modo pungente sulla questione: "Ci ..., vice presidente della scuderia di Maranello, dalle colonne de il Giorno si è espresso in modo pungente sulla proposta della Mercedes di rivedere il regolamento per la stagione 2023 per ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La Ferrari sarebbe pronta ad opporsi alle modifiche del regolamento che la Fia vuole introdurre dal Mondiale 2023 per il fenomeno porpoising. Con lei la Red Bull: Voglio aiutare la Mercedes ...