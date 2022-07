F1, Lewis Hamilton si affida al suo “talismano ungherese”. All’Hungaroring ha brillato anche negli anni più bui (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono ormai andati in archivio 12 Gran Premi della stagione 2022 di Formula Uno. La notizia è che Lewis Hamilton non ne ha ancora vinto uno! Mai, infatti, il britannico era arrivato al tredicesimo appuntamento agonistico di un anno solare senza essere passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Le attese più lunghe prima di quella corrente erano datate 2009 e 2013, quando l’inglese si impose al decimo tentativo. Però va rimarcato un dato. In entrambi i casi, il digiuno venne spezzato All’Hungaroring, dove guarda a caso si correrà domenica. Attenzione a non sottovalutare il “talismano ungherese”, perché in passato il Re Nero ha saputo trionfarvi assolutamente a sorpresa. L’esempio più eclatante è quello del 2009. Hamilton sta vivendo una stagione assolutamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono ormai andati in archivio 12 Gran Premi della stagione 2022 di Formula Uno. La notizia è chenon ne ha ancora vinto uno! Mai, infatti, il britco era arrivato al tredicesimo appuntamento agonistico di un anno solare senza essere passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Le attese più lunghe prima di quella corrente erano datate 2009 e 2013, quando l’inglese si impose al decimo tentativo. Però va rimarcato un dato. In entrambi i casi, il digiuno venne spezzato, dove guarda a caso si correrà domenica. Attenzione a non sottovalutare il “”, perché in passato il Re Nero ha saputo trionfarvi assolutamente a sorpresa. L’esempio più eclatante è quello del 2009.sta vivendo una stagione assolutamente ...

