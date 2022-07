Europei femminili 2022 | Popp trascina la Germania in finale | Francia superata 2-1

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sarà tra Inghilterra eladeglidi calcio. Nella seconda semile tedesche hanno superato 2-1 lagrazie alla solita straordinaria prestazione di Alex, autrice di una doppietta. Per l’attaccante del Wolfsburg si tratta rispettivamente della quinta e sesta rete della competizione, nella quale è andata a segno in ogni partita fin qui giocata, entrando così nella storia. Le ragazze allenate da Martina Voss-Tecklenburg sono riuscite a reagire alla sfortunata autorete del portiere Frohms sul finire della prima frazione di gioco, dimostrando nell’arco dei 90? di essere la squadra più forte. Domenica laandrà a caccia del nono titolo europeo della sua storia, mentre le padroni ...

