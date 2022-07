(Di mercoledì 27 luglio 2022) Launa titolarissima. A poche ore dalla semifinale deglidi calcio contro la Francia,è risultataal. L’attaccante, asintomatica, è stata già messa in isolamento, mentre i tamponi a cui sono state sottoposte tutte le sue compagne e i membri dello staff hanno dato esito negativo. “Con questo virus, sapevano che una cosa del genere sarebbe potuta accadere – il commento della ct della, Martina Voss-Tecklenburg -, ma l’importante è chestia bene. E in effetti è proprio così, per questo la sua positività ci ha sorpresi”. SportFace.

Prima sconfitta per l' Italia aglièlite2022 di softball , evento in corso di svolgimento a Sant Boi de Llobregat (Barcellona) . Le Azzurre si sono arrese per 2 - 1 contro la forte Gran Bretagna nel secondo round ...E' Brasile - Colombia la finale della Coppa America donne, che si sta svolgendo, in Colombia, in contemporanea agliin Inghilterra. La Seleçao ha ottenuto l'accesso alla finale battendo il Paraguay per 2 - 0 (reti di Bia e Ary Borges) nella semifinale giocata ieri notte a Bucaramanga. Nell'altra ...Europei femminili 2022, la Germania perde Klara Buhl: è positiva al Covid. Ecco le dichiarazioni del Ct Voss-Tecklemburg ...E' Brasile-Colombia la finale della Coppa America donne, che si sta svolgendo, in Colombia, in contemporanea agli Europei femminili in Inghilterra.