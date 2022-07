Europei di nuoto | ecco l’offerta di lavoro per il controllo delle entrate al Foro Italico | “La paga ammonta a 5 | 70 euro netti all’ora”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Da qualche giorno sui social e via WhatsApp sta girando incessantemente un’offerta diper la ricerca “urgente” di personale per la controlleria deglidi2022, che si svolgeranno a Roma dall’11 al 21 agosto, e i successivi Master dal 24 agosto al 4 settembre. “diurgente staff da agosto al 4 settembre”, si legge nel titolo delper la ricerca di addetti ale che snocciola le disponibilità richieste e laoraria. La location diè il, le date da coprire vanno dall’8 di agosto fino al 4 di settembre e la...

susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto, Europei di Roma, il d.t. Butini: 'Italia, coniugata qualità a quantità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Europei di Roma, il d.t. Butini: 'Italia, coniugata qualità a quantità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, Europei di Roma, il d.t. Butini: 'Italia, coniugata qualità a quantità' - apetrazzuolo : Nuoto, Europei di Roma, il d.t. Butini: 'Italia, coniugata qualità a quantità' - napolimagazine : Nuoto, Europei di Roma, il d.t. Butini: 'Italia, coniugata qualità a quantità' -

Leggi anche -di, i convocati azzurri: c'è PaltrinieriNe hanno da vendere le nuove leve delche hanno sbancato i Mondiali di Budapest, dal duo ... o le Farfalle della ginnastica ritmica che hanno appena conquistato una doppietta di ori agli: ...L'Estate Azzurra di Sky Sport sempre più nel vivo: in arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro importante appuntamento con il calcio ...7 ori su 11 medaglie totali conquistate: questo il bottino raccolto dai nuotatori del team In Sport Rane Rosse ai Campionati Italiani assoluti.