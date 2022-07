“Esistono esami da fare prima della nascita per scongiurare l’autismo?” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Buongiorno, sono al secondo mese di gravidanza e ho paura che mio figlio possa non essere sano. Questo timore deriva dal fatto che mia zia paterna ha un figlio autistico. Purtroppo non abbiamo alcun tipo di contatto con lei e quindi non dispongo di altre informazioni. So solo che ha altri figli, tra cui uno con un diverso partner, e che sono sani. Lo stesso vale anche per gli altri familiari di mio padre (zii e cugini). Volevo sapere se è possibile fare degli esami aggiuntivi prima della nascita (magari su di me e il mio partner) per scongiurare le possibili criticità. Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Buongiorno, sono al secondo mese di gravidanza e ho paura che mio figlio possa non essere sano. Questo timore deriva dal fatto che mia zia paterna ha un figlio autistico. Purtroppo non abbiamo alcun tipo di contatto con lei e quindi non dispongo di altre informazioni. So solo che ha altri figli, tra cui uno con un diverso partner, e che sono sani. Lo stesso vale anche per gli altri familiari di mio padre (zii e cugini). Volevo sapere se è possibiledegliaggiuntivi(magari su di me e il mio partner) perle possibili criticità. Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

kramerlengo : @Lucs33834006 @Sari17507506 @drewmilan39 @madforfree A parte che per preoccuparsi con cognizione di causa significh… - laulallina : @ipertao @RickyPalazzolo ????????....esami di riparazione a settembre per Pierino (non so se esistono ancora ????) - Clarypeasinapod : @CouchPotato7 @Pinocchionline ma assolutamente no, esistono gli esami propedeutici, cioè quelli che devi passare pr… - marchetti_katia : @tecnicolorRose @she_s_ma_queen @Memix1968 Signori questo non è film, per essere dichiarati mentalmente instabili c… - VogelMonica : @Giandorico @barbarab1974 Il medico avrebbe fatto la stessa cosa… Non esistono più medici che sanno fare diagnosi…… -

Malattie esotiche degli animali: che cos'è la West Nile Disease In presenza di animali o zanzare infette, l'IZS di Teramo trasmette gli esiti degli esami di ... anche perché non esistono vaccini per l'uomo nei confronti di questa malattia e per contrastarla è ... West Nile Disease: cosa fa per contrastare la malattia In presenza di animali o zanzare infette, l'IZS di Teramo trasmette gli esiti degli esami di ... anche perché non esistono vaccini per l'uomo nei confronti di questa malattia e per contrastarla è ... Orizzonte Scuola Oltralpe in università: un confronto sulla vita accademica tra Italia e Francia Dopo il processo di Bologna siamo abituati a una visione unitaria e pressoché omogenea degli atenei europei per quanto riguarda insegnamenti ed erogazione di titoli, ma differenti ordinamenti statali ... In presenza di animali o zanzare infette, l'IZS di Teramo trasmette gli esiti deglidi ... anche perché nonvaccini per l'uomo nei confronti di questa malattia e per contrastarla è ...In presenza di animali o zanzare infette, l'IZS di Teramo trasmette gli esiti deglidi ... anche perché nonvaccini per l'uomo nei confronti di questa malattia e per contrastarla è ... Esami di Stato: uno spreco di risorse. Lettera Dopo il processo di Bologna siamo abituati a una visione unitaria e pressoché omogenea degli atenei europei per quanto riguarda insegnamenti ed erogazione di titoli, ma differenti ordinamenti statali ...