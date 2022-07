ESCLUSIVA – Inler | “Un orgoglio la maglia del Napoli | il San Paolo era micidiale Ho consigliato a Kim di venire”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Quattro anni anon si dimenticano: Gökhan, centrocampista svizzero oggi all’Adana Demirspor in Turchia, ha raccontato ai microfoni di Spaziocosa significa per luie cosa ha provato nel vestire laazzurra. Quali sono le differenze tra il calcio italiano e quello turco? “In Italia, ma anche in generale, le squadre sono più forti, si gioca molto tatticamente. Ilè ancora più speciale, c’è più pressione, si deve sempre vincere. Quando sono arrivato il motto era “devi vincere”. In Turchia è più fisico, meno tattico, ma sono cresciuti anche li con il livello, quindi non è semplice“. Cosa hanno in comunee la Turchia? “La gente, è simile, sono caldi, sempre positivi, più tranquilli.e la ...