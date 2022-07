Esami di Maturità al Paolo Baffi di Fiumicino: “Un ritorno alla normalità e tante Eccellenze” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fiumicino – “Un’emozione rivedere famigliari e amici ad assistere agli Esami”. Così la preside del Istituto Paolo Baffi di Fiumicino descrive gli Esami di Maturità dell’anno scolastico 2021-2022: “Dopo due anni di pandemia e restrizioni dovute al Covid-19 abbiamo potuto vivere un ritorno alla normalità anche nello svolgimento degli Esami”. “Ancora non ne siamo usciti, ma per le scuole sono stati tempi davvero duri ed è stata una grande soddisfazione poter accogliere amici e parenti per le sessioni degli Esami orali – sottolinea la prof.ssa Florio, che ha coordinato e gestito lo svolgimento degli Esami di Maturità dell’Istituto -. Un grande cambiamento, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022)– “Un’emozione rivedere famigliari e amici ad assistere agli”. Così la preside del Istitutodidescrive glididell’anno scolastico 2021-2022: “Dopo due anni di pandemia e restrizioni dovute al Covid-19 abbiamo potuto vivere unanche nello svolgimento degli”. “Ancora non ne siamo usciti, ma per le scuole sono stati tempi davvero duri ed è stata una grande soddisfazione poter accogliere amici e parenti per le sessioni degliorali – sottolinea la prof.ssa Florio, che ha coordinato e gestito lo svolgimento deglididell’Istituto -. Un grande cambiamento, ...

