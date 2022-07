Eriksen rivela | «Dopo il malore all’Europeo non pensavo di poter tornare in Premier»

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il neo centrocampista del Manchester Unitedha parlato del suo ritorno Inghilterra Christian, neo centrocampista del Manchester United, ai canali ufficiali dei Red Devils ha espresso l’approdo a Old Trafford. LE PAROLE – «Essere al Manchester United è davvero speciale.l’incidenteil piano non era quello dinel Regno Unito, perciò nondiessere qui. Sono felice, è una bella sensazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoiteconomia : Eriksen rivela: “Avrei voluto farlo con l’Inter” - SpazioInter : Eriksen rivela: 'Avrei voluto farlo con l'Inter' - - OnolyH : @DucaAndrea85 Si rivela un flop totale(Eriksen, le due figure di merda che stiamo per fare e potrei continuare).Se… -

Spazio Inter

Il neo centrocampista del Manchester Unitedha parlato del suo ritorno Inghilterra Christian, neo centrocampista del Manchester United, ai canali ufficiali dei Red Devils ha espresso l'approdo a Old Trafford. LE PAROLE - "Essere al Manchester United è davvero speciale. Dopo l'...... quando il danese Kjaer salvò il compagno di squadracon una prima, decisiva, manovra di ... una manovra che, insieme al tempestivo intervento dei medici, sidecisiva per salvare la vita ... Eriksen rivela: "Avrei voluto farlo con l'Inter" Il neo centrocampista del Manchester United Eriksen ha parlato del suo ritorno Inghilterra Christian Eriksen, neo centrocampista del Manchester United, ai canali ufficiali dei Red Devils ha espresso l ...'Volevo provare qualcosa di diverso dopo sette anni passati a Londra in modo molto positivo. L'inizio è stato difficile in Italia, poi però l'Inter si è rivelato un posto molto buono dove stare'. Erik ...