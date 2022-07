(Di mercoledì 27 luglio 2022)ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 27di, a fronte digiornaliere pari a circa 34dieffettuate nei ...

Newsinunclick : Tornano ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso l'Italia,con una crescita rispetto al giorno precedent… - danielpaoliniTW : (Teleborsa) - Eni ha reso noto che il colosso dell'energia russo Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la c… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei gi… - NikeSkywalker : circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate n… - angelo_menel : RT @LaRagione_eu: #Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di #gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fro… -

Tiscali Notizie

... a fronte digiornaliere pari a circa 34 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi. Lo rende noto. 27 luglio 2022... che continua il recupero dopo il - 13% accusato la scorsa settimana, ed. Ieri Gazprom ha annunciato che ridurrà drasticamente da mercoledì, a 33 milioni di metri cubi al giorno, ledi ... Eni: consegne Gazprom in calo a 27 milioni di metri cubi da 34 mln Milano, 27 lug. (askanews) - Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 27 milioni di metri cubi, ...Bene anche Eni dopo l'annuncio di una nuova scoperta onshore in Algeria. Gli analisti: conferma del successo della strategia del gruppo ...