Emma Marrone ha deciso di cambiare: nuovo look, mai vista così (Di mercoledì 27 luglio 2022) Emma Marrone ha deciso di cambiare look: per l’estate la cantante salentina ha sicuramente osato, mai vista così prima d’ora. Tra le diverse cantanti e vincitrici che si sono alternate nella scuola di Amici, Emma Marrone è tra coloro che ha cavalcato l’onda del successo sin da subito. Voce affermatissima della musica italiana, la bella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 27 luglio 2022)hadi: per l’estate la cantante salentina ha sicuramente osato, maiprima d’ora. Tra le diverse cantanti e vincitrici che si sono alternate nella scuola di Amici,è tra coloro che ha cavalcato l’onda del successo sin da subito. Voce affermatissima della musica italiana, la bella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

emma_vita00 : RT @RoncatoAgnese: La vita senza la Marrone dimmi tu che vita è!??? - #EmmaMarrone #ladolcevita #memories #throwback #ricordi #esserequiexi… - GFucci58 : RT @fanpage: Emma Marrone si sta godendo l’estate lontana dai riflettori ma nelle ultime ore è tornata sui social e lo ha fatto con un nuov… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Occhi Profondi - xsun_paradise : RT @artwkindness: EMMA VINCE IL FANTASANREMO E “L’anno prossimo invece di dire Papalina sul palco devono dire Emma Marrone” PIEGATA IN DUE… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ???????Emma Marrone . . . Ci sentiamo dopo debbo scendere in Campania per alcuni servizi. https://… -