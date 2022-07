Elisa di Rivombrosa: vi ricordate la bellissima Isabella? Com’è l’attrice oggi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Isabella, nella famosa fiction, rivaleggiava in fascino e bellezza con la sua padrona, la marchesa Lucrezia Van Necker. Ma oggi l’attrice che l’ha interpretata è decisamente cambiata. Linda Batista nei panni di Isabella ai tempi di Elisa di Rivombrosa (web source)Che storia quella di Elisa di Rivombrosa! Le peripezie del suo contrastato amore con il conte Fabrizio Ristori sono rimaste nella memoria e nel cuore di molti. Ma molti altri personaggi hanno guadagnato l’affetto del pubblico. Un’alchimia ben riuscita Questa fiction in costume è la dimostrazione di come sia possibile che esista un’alchimia perfetta tra vicenda, personaggi e pubblico. Sono passati quasi vent’anni dalla messa in onda del primo episodio della prima stagione ed è ben lungi ... Leggi su newstv (Di mercoledì 27 luglio 2022), nella famosa fiction, rivaleggiava in fascino e bellezza con la sua padrona, la marchesa Lucrezia Van Necker. Mache l’ha interpretata è decisamente cambiata. Linda Batista nei panni diai tempi didi(web source)Che storia quella didi! Le peripezie del suo contrastato amore con il conte Fabrizio Ristori sono rimaste nella memoria e nel cuore di molti. Ma molti altri personaggi hanno guadagnato l’affetto del pubblico. Un’alchimia ben riuscita Questa fiction in costume è la dimostrazione di come sia possibile che esista un’alchimia perfetta tra vicenda, personaggi e pubblico. Sono passati quasi vent’anni dalla messa in onda del primo episodio della prima stagione ed è ben lungi ...

