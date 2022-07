Elezioni, vertice di centrodestra: ognuno dei tre partiti sceglierà il proprio candidato premier (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da un lato c’è Giorgia Meloni che chiede chiarezza sulla premiership, dall’altro Silvio Berlusconi che smonta la questione. E al centro Matteo Salvini che rassicura la leader di Fratelli d’Italia: il partito che otterrà più voti sceglierà il prossimo presidente del Consiglio. Silvio Berlusconi ha fatto capire che sarebbe meglio un altro premier per il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da un lato c’è Giorgia Meloni che chiede chiarezza sullaship, dall’altro Silvio Berlusconi che smonta la questione. E al centro Matteo Salvini che rassicura la leader di Fratelli d’Italia: il partito che otterrà più votiil prossimo presidente del Consiglio. Silvio Berlusconi ha fatto capire che sarebbe meglio un altroper il L'articolo proviene da Inews24.it.

