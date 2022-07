Elezioni, summit del Centrodestra: chiarimento o resa dei conti? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attesa, oggi 27 luglio, per il primo vertice del Centrodestra in vista delle Elezioni. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini s’incontreranno per chiarirsi. L’alleanza è più complessa di quel che sembra. Il Centrodestra è favorito nei sondaggi: sommati assieme Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia possono raggiungere il 45-50% dei consensi fra gli italiani. Almeno 7 punti sopra il Centrosinistra. E paradossalmente è per questo che il cartello elettorale è tutt’altro che semplice. Gli appetiti e le ambizioni crescono di giorno in giorno. Così il vertice di oggi, sostengono gli osservatori, sarà anche quello del chiarimento, al limite tra lo sfogatoio e la resa dei conti. I principali nodi – da chi farà il premier in caso di vittoria alla ripartizione dei collegi uninominali ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Attesa, oggi 27 luglio, per il primo vertice delin vista delle. Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini s’incontreranno per chiarirsi. L’alleanza è più complessa di quel che sembra. Ilè favorito nei sondaggi: sommati assieme Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia possono raggiungere il 45-50% dei consensi fra gli italiani. Almeno 7 punti sopra il Centrosinistra. E paradossalmente è per questo che il cartello elettorale è tutt’altro che semplice. Gli appetiti e le ambizioni crescono di giorno in giorno. Così il vertice di oggi, sostengono gli osservatori, sarà anche quello del, al limite tra lo sfogatoio e ladei. I principali nodi – da chi farà il premier in caso di vittoria alla ripartizione dei collegi uninominali ...

persempre_news : #ElezioniPolitiche2022 #Meloni #Salvini #Berlusconi Elezioni politiche 2022, Meloni: 'Senza accordo premier allean… - Adriano161093 : @marcodifonzo Purtroppo il jolly Draghi ce l'abbiamo giocato e non tornerà più sfortunatamente. Alle elezioni vin… - Adriano161093 : @putino Purtroppo il jolly Draghi ce l'abbiamo giocato e non tornerà più sfortunatamente. Alle elezioni vincerà i… - Adriano161093 : @GoffredoB Purtroppo il jolly Draghi ce l'abbiamo giocato e non tornerà più sfortunatamente. Alle elezioni vincer… - Adriano161093 : @pietroraffa Purtroppo il jolly Draghi ce l'abbiamo giocato e non tornerà più sfortunatamente. Alle elezioni vinc… -