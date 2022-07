Elezioni: sondaggista Piepoli, 'Calenda si candida a premier? Bravo, bisogna proporsi' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Calenda è il miglior cervello sul mercato. Bravo, bisogna auto-proporsi. io sono sempre stato per l'autotutela. Chi lo fa protegge anche gli altri. E' una formula magica". Così all'Adnkronos il sondaggista Nicola Piepoli, riferendosi all'auto-candidatura a premier del leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "è il miglior cervello sul mercato.auto-. io sono sempre stato per l'autotutela. Chi lo fa protegge anche gli altri. E' una formula magica". Così all'Adnkronos ilNicola, riferendosi all'auto-tura adel leader di Azione.

