Elezioni: Sala 'Meloni e soci sono conservatori, non opponiamoci accusandoli nostalgie fasciste' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "Non credo che noi dovremmo opporci a Meloni e soci accusandoli di nostalgie fasciste. Loro sono conservatori: hanno un'idea della nostra società che ci riporta indietro agli anni settanta. Il mondo è cambiato e noi siamo cambiati". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala al Tg1 parlando della campagna elettorale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - "Non credo che noi dovremmo opporci adi. Loro: hanno un'idea della nostraetà che ci riporta indietro agli anni settanta. Il mondo è cambiato e noi siamo cambiati". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppeal Tg1 parlando della campagna elettorale.

